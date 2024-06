Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen und Beteiligten nach Unfallflucht

Neuss (ots)

Am Dienstag (04.06.), gegen 23:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich "Bergheimer Straße / Hubertusweg / Am Südpark" zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 58- jähriger Neusser hatte zuvor mit seinem Pkw die Bergheimer Straße in Fahrtrichtung Reuschenberg befahren und beabsichtigt, seine Fahrt über die oben genannte Kreuzung hinaus geradeaus fortzusetzen. Jedoch kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einem kreuzenden Fahrzeug. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein schwarzer Audi mit Grevenbroicher Städtekennung, vom Hubertusweg kommend, in die Kreuzung ein und kollidierte dort mit dem Auto des Neussers. Das unbekannte Fahrzeug, nach ersten Informationen mit frischen Beschädigungen an seiner rechten Front, setzte seine Fahrt über die Straße "Am Südpark" fort, während der 58- Jährige und seine 49- jährige Beifahrerin leichtverletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden mussten.

Ihr Pkw wurde abgeschleppt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Verkehrskommissariat 1 geführt.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Auch Werkstätten werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, sollte ein entsprechendes Fahrzeug mit oben beschriebenem Unfallschaden bei ihnen vorstellig werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell