Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Fahndung nach unbekanntem Täter wegen Diebstahls von Bargeld-Umschlägen

Unkel (ots)

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Täter, welcher am 04.05.2023 in den Nachmittagsstunden bei der Firma Unkel Automobile an der B 42 in Unkel in einem unbeobachteten Moment aus einem dort befindlichen Tresor drei Briefumschläge entwendete. Darin befand sich Bargeld im mittleren 5-stelligen Bereich.

Nachdem er sich die Umschläge in seinen vorderen Hosenbund bzw. unter sein Hemd gesteckt hatte, verließ er das Autohaus und flüchtete mit einem Audi A 6 mit dem amtl. Kennzeichen K-PA 1201, welcher auf eine andere Person zugelassen war, vom Tatort.

Ein Lichtbild des Täters ist hier zu finden: https://s.rlp.de/VeVW3

Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Person geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Linz/Rh. unter der Rufnummer 02644-943-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell