Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (183/2024) Frontalzusammenstoß auf B 80 bei Hann. Münden: 74 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt, Unfallursache unklar

Göttingen (ots)

Niedersachsen/Hessen, Bundesstraße 80 zwischen Hann. Münden und Vaake Freitag, 10. Mai 2024, gegen 11.05 Uhr

HANN: MÜNDEN (jk) - Beim Frontalzusammenstoß mit einem LKW ist am Freitag (10.05.24) auf der B 80 zwischen Hann. Münden (Landkreis Göttingen) und Vaake (Landkreis Kassel) ein 74-Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Kassel (Hessen) tödlich verletzt worden. Der 60-jährige LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Unfallursache steht noch nicht fest. In die Ermittlungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen ein Gutachter eingeschaltet. Die B 80 war für die komplexe Unfallaufnahme mehrere Stunden voll gesperrt.

Nach ersten Erkenntnissen geriet der in Richtung Hann. Münden fahrende 74-Jährige etwa gegen 11.05 Uhr mit seinem Fiat aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen und stieß frontal mit dem in Richtung Vaake fahrenden LKW zusammen. Bei der Kollision wurde der Nordhesse in seinem Wagen eingeklemmt. Er verstarb an der Unfallstelle.

Die Freiwilligen Feuerwehren Hann. Münden und Gimte, mehrere Rettungswagen sowie die Untere Wasserbehörde waren vor Ort im Einsatz.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell