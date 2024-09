FW-ROW: Zehn Einsätze durch Starkregen

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Ein Gewitterschauer mit knapp 40 Liter Wasser pro Quadratmeter sorgte am Abend des 04.09.2024 für zahlreiche Feuerwehreinsätze in der Samtgemeinde Zeven.

Allein im Zevener Stadtgebiet wurden durch die Freiwillige Feuerwehr Zeven acht Einsatzstellen angefahren. Durch die enormen Wassermassen konnten die Entwässerungsleitungen nicht schnell genug für das Abfließen des Regenwassers sorgen. So kam es zu voll gelaufenen Kellern und kleinen Seen auf den Straßen. In Zeven war die Feuerwehr zeitweise mit sechs Einsatzfahrzeugen im Stadtgebiet unterwegs, um den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen. Die Einsatzkräfte öffneten Abwasserschächte, um das Abfließen zu beschleunigen, pumpten Keller aus oder unterstützen beim Entwässern von Kellerräumen. Da die Pegel ähnlich schnell wieder fielen, wie sie auch gestiegen waren, mussten die rund 25 Einsatzkräfte nur stellenweise tätig werden.

Zwei weitere Einätze hatte die Freiwillige Feuerwehr Elsdorf zu bewältigen. Auch hier waren die Ablaufschächte der Kanalisation mit den Wassermassen überfordert und es kam an zwei Stellen im Ort zu erheblichen Überschwemmungen. Durch das Öffnen der Gullydeckel und das Ableiten des Regenwassers in angrenzende Entwässerungsgraben konnte auch in Elsdorf schnell wieder Entwarnung gegeben. Somit konnte die Kreisstraße K126 wieder befahren werden.

