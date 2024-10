Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Freiheitstraße/Thurgauer Straße - 29-Jähriger verletzt (01.10.2024)

Singen (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der Kreuzung der Freiheitstraße und der Thurgauer Straße ein Unfall ereignet. Ein 72-jähriger VW Golffahrer war auf der Thurgauer Straße in Richtung Freiheitstraße unterwegs. An der Kreuzung versperrte ihm ein haltender Kleintransporter die Sicht, so dass er beim Einfahren in den Kreuzungsbereich mit einem vorfahrtsberechtigten Seat eines 29-Jährigen zusammenstieß, der in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Durch den Aufprall erlitt der 29-Jährige leichte Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbreit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand Blechschaden in Höhe von je rund 2.500 Euro.

