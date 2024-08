Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mann stiehlt Handtasche in Gaststätte und wird gewalttätig

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 08.08.2024, kurz nach 22:30 Uhr, hat ein Mann in einer Gaststätte in Weil am Rhein-Otterbach eine Handtasche gestohlen und ist im Anschluss gewalttätig geworden. Der 29-jährige soll sich im Gastraum die Handtasche einer 27-jährigen Frau gegriffen und dann weggerannt sein. Er wurde vom 25 Jahre alten Begleiter der Frau verfolgt und festgehalten. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der mutmaßliche Dieb nach seinem Verfolger geschlagen und getreten haben soll. Mit Hilfe eines Mitarbeiters der Gaststätte konnte der Tatverdächtige überwältigt und der Polizei übergeben werden. Die Frau bekam ihre Handtasche wieder.

