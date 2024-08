POL-FR: Jestetten: Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen in Altenburg

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 08.08.2024, ist ein mutmaßlicher Fahrraddieb in Wutöschingen-Ofteringen nicht weit gekommen. Der 40-jährige soll gegen 17:20 Uhr ein unverschlossenes Fahrrad aus einem Schopf an sich genommen haben. Mit dem Fahrrad fuhr er davon, kam aber nicht weit. Er dürfte zu stark alkoholisiert gewesen sein, so dass er nach wenigen Metern ...

