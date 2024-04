Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Verkehrsunfall mit LKW in Baustelle

BAB 24/ Stolpe (ots)

Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der BAB 24 in Richtung Hamburg in Höhe Stolpe ein Verkehrsunfall mit einem LKW. Aufgrund einer Baustelle sind die Fahrstreifen in diesem Bereich aktuell gesperrt, so dass der Verkehr auf dem Standstreifen vorbeigeleitet wird. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 40-jährige polnische Fahrer an der Unfallstelle mit seiner Sattelzugmaschine mit Auflieger nach rechts von der Fahrbahn ab und auf dem angerenzenden Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde dabei niemand. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war die BAB 24 an dieser Stelle kurzzeitig voll gesperrt und wird in Kürze im Zuge der Bergungsarbeiten erneut vorübergehend voll gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell