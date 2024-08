Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Mutmaßlicher Fahrraddieb kommt nicht weit

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 08.08.2024, ist ein mutmaßlicher Fahrraddieb in Wutöschingen-Ofteringen nicht weit gekommen. Der 40-jährige soll gegen 17:20 Uhr ein unverschlossenes Fahrrad aus einem Schopf an sich genommen haben. Mit dem Fahrrad fuhr er davon, kam aber nicht weit. Er dürfte zu stark alkoholisiert gewesen sein, so dass er nach wenigen Metern stürzte und sich dabei leicht verletzte. Das Geschehen wurde beobachtet und die Rettungskette in Gang gesetzt. Eine Alkoholüberprüfung bei dem Tatverdächtigen ergab knapp drei Promille. Eine Blutprobe wurde erhoben. Das Fahrrad überstand das Geschehen unbeschadet und wurde dem Eigentümer zurückgegeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell