Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 29.01.2024

Goslar (ots)

Im Langelsheimer Ortsteil Herzog Juliushütte entwendeten bislang Unbekannte in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag verschiedene Metalle.

Die bislang unbekannten Tatverdächtigen drangen gewaltsam in verschiedene Lagerhallen einer Firma in der Straße Am Bahnhof ein. Hier entwendeten sie diverse Materialien und entkamen unerkannt.

Die Ermittlungen zu diesem Einbruch führt die Polizei Goslar. Hinweise oder Beobachtungen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, insbesondere ungewöhnliche Fahrzeugbewegungen, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag in Goslar Lochtum zu einem Brand am Schützenhaus.

In Brand geraten war eine hölzerne Überdachung am Schießstand im rückwärtigen Bereich des Schützenhauses, der durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht wurde. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und leitete Ermittlungen zur Entstehung des Feuers ein.

Hinweise oder Beobachtungen, die mit diesem Brand in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 339-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell