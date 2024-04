FW-M: Mehrere Baustellenfahrzeuge in Brand (Haidhausen)

München (ots) - Dienstag, 2. April 2024, 12.13 Uhr Arnold-Schönberg-Weg Am Dienstag ist gegen Mittag das Mobiliar auf einem Balkon in Brand geraten. Eine Brandausbreitung auf die Wohnung konnte gerade noch verhindert werden. Verletzt wurde bei dem Brandeinsatz niemand. Aufgrund einer starken Rauchentwicklung auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Freimann gingen mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle München ein. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung ...

mehr