Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl-Goldscheuer, Appenweier - Zahlreiche Verstöße

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl errichteten am Dienstagnachmittag eine stationäre Verkehrskontrollstelle in der Römerstraße. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag insbesondere auf der Verfolgung von Gurtverstößen sowie der unerlaubten Nutzung von Mobilgeräten. In der etwa einstündigen Aktion konnten 15 Verstöße festgestellt werden. Während bei der Kontrolle acht Fahrzeuglenker festgestellt wurden, die sich verbotenerweise während der Fahrt mit ihrem Handy beschäftigten, musste bei sieben Autofahrern Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht geahndet werden. Ebenfalls fand am Dienstagnachmittag eine Verkehrskontrolle durch die Beamten des Polizeipostens Appenweier mit Schwerpunkt auf der Verfolgung von Gurtverstößen und der unerlaubten Nutzung von Mobilgeräten in der Ortenauer Straße statt. Dort konnten in dem Zeitraum von rund einer Stunde zwei Verstöße wegen fehlender oder mangelnder Kindersicherung geahndet werden.

/ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell