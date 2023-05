Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Bushaltestelle und Wartehäuschen

Erkelenz-GErderath (ots)

Unbekannte Täter beschädigten alle Glasscheiben einer Bushaltestelle an der Lauerstraße in Gerderath. Die Tat wurde in der Nacht zum 7. Mai (Sonntag) begangen. Gegen 20.15 Uhr am 6. Mai (Samstag) meldeten Zeugen eine Sachbeschädigung am Wartehäuschen des Bahnhofs an der Straße Konrad-Adenauer-Platz. Hier wurden ebenfalls die Glasscheiben beschädigt. Zeugen beobachteten eine Gruppe von vier Jugendlichen, die sich an der Örtlichkeit aufhielt. Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen, wird ebenso ermittelt, wie die Frage, ob die Taten in Zusammenhang stehen.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem besteht die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

