Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Fünf Fahrzeuge an Auffahrunfall beteiligt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 22.11.2023 ereignete sich gegen 7.10 Uhr ein Auffahrunfall auf der B 54 in Höhe Rinkerode. Eine 56-jährige Drensteinfurterin befuhr mit ihrem Pkw die Bundesstraße in Richtung Münster. Sie musste auf der Strecke kurz vor einer Kurve verkehrsbedingt stark bremsen. Eine dahinterfahrende Fahrzeugkolonne aus vier beteiligten Fahrzeugen schob sich ineinander und fuhr auf das Auto der 56-Jährigen auf. Dabei entstand Sachschaden an allen fünf Fahrzeugen von etwa 17.000 Euro. Die 23-jährige Fahrerin des vierten beteiligten Fahrzeugs aus Hamm sowie der 26-jährige Fahrer des fünften beteiligten Fahrzeugs aus Hagen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden zur Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein 36-jähriger Pkw-Fahrer aus Wickede (Ruhr), ein 31-jähriger Autofahrer aus Hamm und die 56-jährige Drensteinfurterin blieben unverletzt. Das Auto der 23-Jährigen und der Transporter des 26-Jährigen wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell