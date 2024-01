Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Messerangriff durch Auszubildenden

Husum (ots)

Am späten Montagabend, 08.01.2024, kam es in Husum in einem Mehrfamilienhaus in der Adolf-Brütt-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Auszubildenden. Dabei verletzte der 19-jährige Beschuldigte den 27-jährigen Geschädigten mit Messerstichen in Hals und Oberkörper.

Der Geschädigte wurde in das Klinikum Husum eingeliefert. Sein Zustand konnte stabilisiert werden.

Der Beschuldigte wurde vor Ort festgenommen und nach Abschluss der Maßnahmen in Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Flensburg entlassen. Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

