POL-FL: Schlüttsiel - Demonstration von Landwirten am Fähranleger Schlüttsiel

Schlüttsiel (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 04.01.2024, kam es am Fähranleger in Schlüttsiel zu einer Demonstration von Landwirten. Hintergrund ist eine private Reise des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Robert Habeck auf der Hallig Hooge, welche am Nachmittag mit der Fährüberfahrt auf das Festland enden sollte.

In den sozialen Medien wurden Aufrufe zur Demonstration am Fähranleger Schlüttsiel verbreitet, an welchem Herr Dr. Habeck am Nachmittag eintreffen sollte. Gegen 15:45 Uhr wurden ca. 80 landwirtschaftliche Fahrzeuge gemeldet, welche sich auf dem Weg zum Fähranleger befanden. Polizeibeamte verlegten an den Fähranleger, um dessen Zufahrt abzusperren.

Insgesamt befanden sich ca. 250 bis 300 Personen am Fähranleger, um gegen die Subventionskürzungen der Bundesregierung zu demonstrieren. Gegen 17:00 legte die Fähre am Fähranleger Schlüttsiel an. Die Lage vor Ort war angespannt, sodass ein Dialog zwischen Herrn Habeck und den Versammlungsleitern nicht ermöglicht werden konnte, weshalb die Fähre wieder ablegte. Aus der Versammlung heraus, versuchten 25-30 Personen, noch auf die Fähre zu gelangen, konnten aber durch die vor Ort befindlichen Beamten, teilweise unter Einsatz von Pfefferspray, zurückgehalten werden. Nach Ablegen der Fähre beruhigte sich die Lage und die Versammlung löste sich gegen 19:00 Uhr auf. Die Heimreise von Herrn Dr. Habeck nach Flensburg konnte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch die Landespolizei ohne weitere Vorkommnisse gewährleistet werden.

