Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Von Bus angefahren und schwer verletzt (30.09.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein Fußgänger ist am Montagabend auf der Bahnhofstraße von einem Rufbus angefahren und schwer verletzt worden. Ein 64-jähriger Fahrer des Busses war auf der Bahnhofstraße in Richtung Epfendorf unterwegs. Beim Losfahren von der Haltestelle "Bahnhof" erfasste der Busfahrer einen 23 Jahre alten Fußgänger, der die Straße auf dem Fußgängerüberweg überquerte. Der junge Mann verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Den am Rufbus entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf eine Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell