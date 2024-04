Polizei Köln

POL-K: 240412-3-K Zeugensuche nach Raub einer hochwertigen Armbanduhr

Köln (ots)

Am Donnerstagabend (11. April) haben zwei Unbekannte gegen 21.15 Uhr auf der Magnusstraße im Stadtteil Altstadt-Nord einen 52 Jahre alten Mann und seine Begleiterin (74) überfallen und eine hochwertige Armbanduhr geraubt. Die beiden waren gegen 21:15 Uhr zu Fuß auf der Magnusstraße in Richtung Dom unterwegs, als die Angreifer den 52-Jährigen in Höhe des Parkhauses von hinten am Arm packten, ihn zu Boden stießen und ihm dabei die Armbanduhr vom Handgelenk rissen.

Als seine Begleiterin zur Hilfe eilen wollte, rissen die Angreifer sie ebenfalls zu Boden. Die Männer liefen anschließend mit der Beute in Richtung Dom und Parkhaus davon. Derzeit prüfen Ermittler, ob die Tatverdächtigen die beiden Kölner bei einem vorherigen Restaurantbesuch "beobachtet" haben. Laut des Überfallenen soll einer der Männer dunkle lange Haare und eine dunkle Steppjacke getragen haben. Sein Komplize soll dunkle Haare, einen Bart und eine auffällig hell-glänzende Jacke getragen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de an das Kriminalkommissariat 14 zu wenden. (tl/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell