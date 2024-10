Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Landkreis Rottweil) Alleinbeteiligter Motorradunfall auf der K 5500 (01.10.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein 44-jähriger Motorradfahrer ist am Dienstagmittag alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt. Der Mann war gegen 13:30 Uhr mit seiner Ducati auf der Kreisstraße 5500 bei Altoberndorf in Richtung Trichtingen unterwegs, als er von der Straße abkam und stürzte. Hierbei zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Eintreffende Rettungskräfte brachten den 44-Jährigen in ein Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell