POL-PDKO: Verkehrsunfall auf der B260

Andernach (ots) - Am 16.09.2024, gegen 23:20 Uhr, wurde die Ortslage Bassenheim durch eine Streife der PI Andernach bestreift. Als diese den Bereich der Karmelenberghalle befuhren, flüchteten zwei Männliche Personen beim Erblicken des Streifenwagens über einen Fußweg von der Karmeelenberghalle in Richtung Jahnstraße. Sie hinterließen einen Roller, der vor mehreren Tagen in Mülheim-Kärlich entwendet wurde. Im Rahmen der Fahndung wurde durch Anwohner in der ...

