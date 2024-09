Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Plaidt, Willibrordstraße: Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol

Andernach (ots)

Am 18.09.2024, gegen 00:00 Uhr, befuhr die 34-jährige Unfallverursacherin, aus dem Bereich Andernach, die o.g. Straße. Hierbei kollidierte sie zunächst mit einem dort geparkten PKW, welches sie dadurch auf einen Stromverteilerkasten schob. In der Folge des Zusammenstoßes landete das Fahrzeug der Unfallverursacherin auf der Seite und die Fahrerin war zunächst eingeschlossen. Nachdem diese, durch Anwohner und der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizei, aus dem Fahrzeug befreit werden konnten, wurde festgestellt, dass die Fahrerin nicht unerheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Durch die Feuerwehr Plaidt wurde das Fahrzeug wieder auf die Räder gestellt. Der Stromverteiler konnte noch in der Nacht wieder repariert und in Betrieb genommen werden. Aufgrund des Verkehrsunfalles kam es zu einem kurzfristigen lokalen Stromausfall in Plaidt. Die Unfallverursacherin erlitt keine Verletzungen. Ihr wurde ein Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

