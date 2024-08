POL-WAF: Telgte. Rauchentwicklung im Keller

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 20.8.2024 kam es gegen 0.30 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz auf dem Rebhuhnweg in Vorhelm. Eine 41-Jährige aus dem Kreis Gütersloh solle zwei Personen mit einer Handfeuerwaffe bedrohen, so lautete die Information einer Fachklinik. Die Polizeileitstelle nahm Kontakt zu der Frau auf und konnte sie dazu bewegen, vor das Haus zu gehen. ...

