POL-HAM: Audi S Q5 von Hofeinfahrt gestohlen

Hamm-Uentrop (ots) - Das diesjährige Hindu-Tempelfest am Sonntag, 7. Juli, verlief aus Sicht der Hammer Polizei gewohnt friedlich und störungsfrei. Etwa 5.000 Besucher nahmen in der Spitze am traditionellen Umzug rund um den Hindu-Tempel an der Siegenbeckstraße teil oder besuchten den dort stattfindenden Basar. Die Polizei nahm zwei Strafanzeigen wegen Diebstahls auf. Während der Anreisephase kam es auf der Autobahn 2 ...

