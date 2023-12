Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Schwerer Diebstahl in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Nachdem am Mittwoch, 13. Dezember 2023, zwei Männer in eine Scheune in Butjadingen eingebrochen sind (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5672060) sucht die Polizei nun nach Eigentümern von gefundenen Gegenständen.

Bei der Absuche des Tatorts und des Fluchtwegs sind

- zwei Rollen Papiertischdecken - ein Schälmesser - ein Bierfass

gefunden worden.

Möglicherweise stammen diese Gegenstände aus einem weitere Einbruch. Wer die aufgeführten Gegenstände vermisst bzw. Hinweise zu deren Herkunft geben kann, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell