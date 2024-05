Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen - Scooter-Fahrerin von Pkw erfasst

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagnachmittag (02.05., 15.00 Uhr) kollidierte eine unbekannte Autofahrerin an der Zufahrt zu einem Möbelmarkt an der Holzstraße mit einer 16-jährigen E-Scooter-Fahrerin. Zuvor befuhr die 16-Jährige mit dem Scooter den linken Geh- und Radweg der Holzstraße aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Zeitgleich kam die Autofahrerin vom Parkplatz des Marktes und beabsichtigte auf die Holzstraße zu fahren. Im Zufahrtsbereich kollidierten dann beide und die 16-Jährige kam zu Sturz. Die Autofahrerin erkundigte sich in der Folge nach dem Befinden der Jugendlichen, welche wiederum zunächst mitteilte, nicht verletzt zu sein. Anschließend setzten beide ihren Weg fort, ohne die Personalien auszutauschen. Die 16-Jährige bemerkte erst im Anschluss, dass sie leicht verletzt wurde und suchte einen Arzt auf.

Die Polizei sucht nun Unfallzeugen, die weitere Hinweise auf die bislang unbekannte Autofahrerin geben können. Es soll sich um eine 40 - 50 Jahre alte Frau mit braunen Haaren und Brille gehandelt haben. Das Auto war möglicherweise ein grauer Kombi oder Kleinwagen, älteren Baujahres. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

