Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Zeugen beobachten Unfallflucht

Warendorf (ots)

Warendorf Zeugen beobachteten am Freitag, 16.8.2024, 18.05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Kirchplatz in Albersloh. Ein 60-Jähriger fuhr mit seinem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt nach rechts auf den Kirchplatz ab. Dabei fuhr der Albersloher gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw, beschädigte diesen und fuhr weiter. Einer der Zeugen hatte sich das Kennzeichen des Verursacherautos gemerkt, so dass die Polizei weitere Ermittlungen durchführen konnte. Diese führten zu dem 60-Jährigen, der angab, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Dennoch wurde sein Führerschein sichergestellt, da an dem geparkten Auto ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstanden war.

