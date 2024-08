Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schwer verletzt bei Löschversuch. Brandursache ermittelt. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 14.08.2024

Warendorf (ots)

Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass ein technischer Defekt in einer Steckdose die Ursache für den Ausbruch eines Brandes in einem Wohnhaus am Ahornweg in Ahlen gewesen ist.

Am 13.08.2024, um 23:40 Uhr, wurde der Feuerwehr das Feuer gemeldet. Vor der Feuerwehr eintreffende Polizeikräfte konnten einen in Vollbrand stehenden Anbau eines Wohnhauses und einen 55-jährigen Hausbewohner mit Brandverletzungen feststellen. Ersten Angaben zufolge zog sich diese der 55-Jährige zu, als er versucht habe das Feuer zu löschen. Durch die Feuerwehr Ahlen konnte der Brand, der zwischenzeitliche auf das Gebäude auf dem Nachbargrundstück überzugreifen drohte, gelöscht werden. Der 55-jährige Ahlener wurde mit schweren Brandverletzungen in eine Spezialklinik gebracht.

Der Anbau brannte komplett aus. Auch das Gebäude auf dem Nachbargrundstück wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell