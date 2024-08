Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Zeugin fuhr Unfallverursacher hinterher

Warendorf (ots)

Am Samstag, 17.8.2024, 9.30 Uhr beobachtete eine Zeugin eine Verkehrsunfallflucht auf der Straße Klingenhagen in Sassenberg. Der später ermittelte 29-jährige Beelener war mit seinem Transporter an einem anderen Transporter entlang gefahren, wobei an beiden Fahrzeugen der jeweilige Außenspiegel beschädigt wurde. Der Verursacher fuhr weiter in Richtung Versmolder Straße, woraufhin sich die 59-Jährige in ihr Auto setzte und hinterherfuhr. Die Greffenerin informierte die Polizei über den Abstellort des Transporters, so dass die Verkehrsunfallflucht geklärt werden konnte.

