Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wendemanöver führt zum Verkehrsunfall mit Personenschaden

Soest (ots)

Am Samstagmorgen (13.07.), gegen 10.45 Uhr, wollte ein 35-jähriger Mann aus Soest mit seinem Pkw die Autobahn A 44 an der Anschlussstelle Soest/Möhnesee in Richtung Arnsberg verlassen. Hinter ihm befand sich ein 42-jähriger Mann aus Lingen mit seinem Motorrad. Auch dieser wollte an der Einmündung in Richtung Arnsberg abbiegen. Als die Ampel Grünlicht zeigte, bogen beide zunächst nach links ab. Der vorausfahrende Soester fuhr allerdings nach dem Abbiegen direkt an den rechten Fahrbahnrand und wendete plötzlich verkehrswidrig und unerwartet seinen VW Polo über eine Sperrfläche. Dabei achtete er nicht auf den nachfolgenden Motorradfahrer, der von dem plötzlichen Wendemanöver völlig überrascht wurde. Es kam Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer verletzte sich dabei leicht am Fuß und begab sich anschließend selbständig in medizinische Behandlung. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro. (hn)

