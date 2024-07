Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Raubüberfall - Täter entschuldigt sich und flüchtet

Lippstadt (ots)

In der Nacht zu Samstag (13.07.), gegen 02.10 Uhr, ging ein 31-jähriger Mann aus Bangladesch zu Fuß die Erwitter Straße in Richtung Innenstadt entlang. Etwa in Höhe der Volksbank wurde er plötzlich von einem unbekannten, maskierten Mann mit einer Pistole bedroht. Der Täter forderte lautstark unter Vorhalt der Pistole die Herausgabe von Bargeld. Sichtlich geschockt, händigte der 31-jährige Geschädigte einen geringen Eurobetrag an den Täter heraus, den er noch in der Hosentasche hatte. Damit gab sich der Täter auch zufrieden und entschuldigte sich noch für den Raubüberfall bei dem Geschädigten. Angeblich brauche er das Geld für seine kranke Oma, hatte der Täter geäußert. Anschließend war der Täter auf der Erwitter Straße stadtauswärts zu Fuß geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief negativ. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlicher Einzeltäter, ca. 20-30 Jahre alt, 170-180 cm groß, komplett dunkel gekleidet, schwarzer Schal als Maskierung. Bei der vorgehaltenen Waffe soll es sich eine Pistole gehandelt haben - ähnlich einer Polizeipistole. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Lippstadt, Telefon: 02941-9100 0. (hn)

