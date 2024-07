POL-SO: Diebstahl in Baustelle

Soest (ots) - In den vergangenen Tagen, in der Zeit von Montag 21 Uhr bis Mittwoch 6 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Keller im Wilhelm-Trockel-Weg. Der Keller ist in mehrere Parzellen unterteilt. In zwei der Parzellen brachen die Diebe die Holztüren gewaltsam auf und entwendeten unter anderem diverse Bekleidungsstücke. Hinweise nimmt die Polizei gerne unter der Rufnummer 02921 91000 entgegen. (rb) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest ...

