POL-SO: Parkenden PKW touchiert, Verursacher flüchtet

Am vergangenen Mittwoch, zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Rietberger Straße. Der Parkplatz grenzt rückwärtig an ein Ärztehaus. Der Unfallverursacher richtet einen massiven Sachschaden an einem schwarzen Audi an, vermutlich durch Rangieren. Es ist davon auszugehen, dass der bislang unbekannte PKW-Fahrer den Unfall bemerkt hat. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall bzw. dem flüchtigen PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Rufnummer 02921 91000 zu melden. (rb)

