POL-SO: Diebstahl aus Baustelle

Warstein-Waldhausen (ots) - Am gestrigen Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter am helllichten Tag, in der Zeit von 7:50 Uhr bis 17:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der St. Barbara-Straße ein. Die Einbrecher versuchten zunächst über die rückwärtige Terrasse in das Haus zu gelangen, indem sie probierten, mithilfe eines Gartenstuhls die Terrassentür einzuwerfen. Nachdem dies nicht gelang, verschafften sie sich ...

