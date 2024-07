Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Warstein-Waldhausen (ots)

Am gestrigen Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter am helllichten Tag, in der Zeit von 7:50 Uhr bis 17:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der St. Barbara-Straße ein. Die Einbrecher versuchten zunächst über die rückwärtige Terrasse in das Haus zu gelangen, indem sie probierten, mithilfe eines Gartenstuhls die Terrassentür einzuwerfen. Nachdem dies nicht gelang, verschafften sie sich über eine Haustür Zutritt zum Haus. Die Einbrecher durchwühlten das Haus. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02902 91000 bei der Polizei zu melden. (rb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell