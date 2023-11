Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallfluchten in der Lemberger Straße und in der Rheinstraße

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, um 13:15 Uhr, kam es in Höhe Lemberger Straße 92 zu einem Verkehrsunfall. In Höhe der Autovermietung hielt plötzlich und unerwartet ein heller Kombi mit auswärtigem Kennzeichen am rechten Fahrbahnrand an. Ein ebenfalls in Richtung Lemberg fahrender Hyundai I40 konnte nur noch auf die Linksabbiegerspur ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Zu dieser kam es dann aber auf der Linksabbiegerspur mit einem dort fahrenden Volvo. Die beiden Fahrer stellten ihre Pkw auf dem Parkplatz des Hugo-Ball-Gymnasiums ab. Sie mussten dann aber feststellen, dass sich der eigentliche Unfallverursacher zwischenzeitlich unerlaubt entfernt hatte. Die beiden verunfallten Pkw wiesen jeweils einen Schaden in Höhe von circa 2000 Euro auf.

Am Mittwoch, zwischen 09:00 und 15:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in Höhe Rheinstraße 11 geparkten Toyota Aygo. Der Streifschaden am hinteren linken Kotflügel wird auf 1000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

