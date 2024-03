Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Leichtverletzte Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall in Schwerin

Schwerin (ots)

Am gestrigen Tag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Der 27-jährige syrische Autofahrer befuhr gegen 07:20 Uhr die Wismarsche Straße aus Richtung Bürgermeister-Bade-Platz. Die 26-jährige deutsche Fahrradfahrerin befuhr den Radweg in die gleiche Fahrrichtung. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer des Pkw rechts in eine Einmündung abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Infolge des Unfalls wurde die Geschädigte leicht verletzt. Sie wurde durch die Rettungskräfte in das nahliegende Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Kriminalpolizei Schwerin.

