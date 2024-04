Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbruch

Am Samstag, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu einer Wohnung in der Weststadt in der Königin-Katharina-Straße in Ravensburg. Über die Balkontüre konnte die Täterschaft in die Wohnung gelangen und entwendete Schmuck im Wert von ca. 2800.- Euro. Hinweise zu dem Einbruch in der fraglichen Zeit, nimmt das Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751 803-3333 entgegen.

Wangen

Blitzer beschädigt

Kein Kavaliersdelikt stellt die Sachbeschädigung an einem mobilen Blitzergerät des Landratsamtes Ravensburg dar. Zum Zeitpunkt der Sachbeschädigung stand der Blitzer in Argenbühl/Ratzenried in der Argenstraße. Unbekannte Täterschaft besprühte in der Zeit von Freitag 22.00 Uhr bis Sonntag 09.00 Uhr den mobilen Blitzer mit roter Farbe. Der Sachschaden beträgt ca. 2000.- Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung, nimmt das Polizeirevier in Wangen unter Tel.: 07522 984-0 entgegen.

Horgenzell

Audi kommt auf Gegenfahrbahn

Am Samstag gegen 09.04 Uhr befuhr ein 21-jähriger Audi-Fahrer die K7973 zwischen Berg/Kernen und Zogenweiler. In einer Rechtskurve kommt er vermutlich aufgrund übermäßigem Alkoholgenuss nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidiert dort mit einer Renaultfahrerin. Die 46-jährige Renaultfahrerin versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf 23.000.- Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Weingarten Atemalkohol beim Unfallverursacher fest. Ein Atemalkoholtest, welcher umgerechnet 1,08 mg/l ergab, bestätigte die Vermutung der aufnehmenden Beamten. Der junge Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Verletzt wurde niemand.

Neuravensburg / BAB 96

Auffahrunfall

Zwei leicht verletzte Personen forderte ein Auffahrunfall am Samstag gegen 13.02 Uhr auf der BAB 96 bei Neuravensburg. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr eine 55-jähriger VW-Fahrer auf Höhe der Behelfsausfahrt Neuravensburg einer 65-jährigen Opel-Fahrerin hinten auf. Beide Fahrzeuge kamen ins Schleudern und kollidierten mehrfach mit der Leitplanke. Die beiden Insassen des VW mussten mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen, welche nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000.- Euro. Die Leitplanke wurde über eine Länge von 20 Metern beschädigt.

Aichstetten / BAB 96

Fahrzeug überschlägt sich mehrfach

Am Samstag, gegen 06.56 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer die BAB 96 in Fahrtrichtung München. Zwischen der Anschlussstelle Aichstetten und Aitrach kam er vermutlich aufgrund Unachtsamkeit alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und touchiert den Randstein. Anschließend lenkte er das Fahrzeug so stark nach rechts, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mercedes kam ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Wiese wurde das Fahrzeug durch einen Erdwall ausgehebelt und überschlug sich anschließend mehrfach. Auf einem Wildschutzzaun kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Alle drei Fahrzeuginsassen kamen mit leichten Verletzungen davon, und wurden aber mit dem Rettungswagen ins Klinikum Memmingen verbracht. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 50.000.- Euro.

