Landkreis Sigmaringen (ots) - Gammertingen Buntmetalldiebe am Werk Buntmetalldiebe waren am Sonntagabend auf einem Firmengelände in der Europastraße am Werk. Die bislang unbekannten Täter gingen auf das nicht umzäunte Gelände und machten sich an einem Container zu schaffen. Dabei entwendeten sie Metall im Wert von mehreren hundert Euro. An der Tat dürften nach bisherigen Erkenntnissen neben einem Mann auch zwei ...

mehr