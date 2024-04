Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Mit gestohlenem Auto Unfall verursacht und geflüchtet

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitag kurz nach 18:30 Uhr in der Friedhofstraße, Ecke Obere Bohlstraße, in Gammertingen gekommen. Der bislang unbekannte männliche Fahrzeuglenker missachtete die Vorfahrt einer 25-jährigen Touran-Lenkerin und verursachte hierdurch Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich mit dem Pkw unmittelbar nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle in die Schillerstraße und setzte von dort seine Flucht fußläufig fort. Erste Ermittlungen bei der Fahrzeugbesitzerin ergaben, dass der an dem Verkehrsunfall beteiligte schwarze VW Passat älteren Modells bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einem Parkplatz in der Mozartstraße entwendet wurde. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen etwa 1,80 Meter großen jüngeren Mann mit dunklerem Teint gehandelt haben. Der Polizeiposten Gammertingen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht sowie dem Diebstahl aufgenommen und bittet unter Tel. 07574/921687 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell