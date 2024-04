Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Buntmetalldiebe am Werk

Buntmetalldiebe waren am Sonntagabend auf einem Firmengelände in der Europastraße am Werk. Die bislang unbekannten Täter gingen auf das nicht umzäunte Gelände und machten sich an einem Container zu schaffen. Dabei entwendeten sie Metall im Wert von mehreren hundert Euro. An der Tat dürften nach bisherigen Erkenntnissen neben einem Mann auch zwei Frauen beteiligt gewesen sein. Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, beispielsweise indem sie entsprechende Fahrzeuge oder auffällige Personen feststellten, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle hat das Polizeirevier Sigmaringen nach einem Parkrempler in der Gartenstraße aufgenommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte zwischen Sonntagabend und Donnerstagmittag einen Mercedes, der auf einem privaten Parkplatz abgestellt war und fuhr anschließend davon. Aufgrund der Unfallspuren wird angenommen, dass der Verursacher mit einem roten Wagen unterwegs war. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei zu melden. Der beim Unfall hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Pfullendorf

Verkehrskontrolle - Ohne Führerschein unterwegs

Nicht im Besitz eines Führerscheins war ein 41-Jähriger, den Beamte des Polizeipostens Pfullendorf am Donnerstagnachmittag in der Überlinger Straße kontrolliert haben. Der Fahrzeuglenker, der bereits wiederholt ohne Führerschein aufgefallen war, muss erneut mit einer Anzeige an die Staatsanwaltschaft und mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Eine Strafanzeige gegen die Fahrzeughalterin, mit deren Wagen der 41-Jährige unterwegs war, wird geprüft.

