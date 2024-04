Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Schrauben auf Parkplatz verstreut

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend vor einer Gaststätte in der Pestalozzistraße zahlreiche Schrauben auf dem Parkplatz verstreut. Weil ein Zeuge glücklicherweise rechtzeitig auf die spitzen Gegenstände aufmerksam wurde, entstand an den dort abgestellten Pkw beim Wegfahren kein Sachschaden. Ob die Tat in Verbindung mit einem alkoholisierten Gast steht, der die Gaststätte zuvor unfreiwillig verlassen musste, weil er Kundschaft angepöbelt hatte, ist nicht abschließend geklärt. Der unbekannte Gaststättenbesucher trug Zimmermannskleidung und war etwa 180 cm groß. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Immenstaad

Altreifen illegal entsorgt - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch und Donnerstag im Bereich Kippenhausen acht Altreifen unsachgemäß entsorgt. Ein Zeuge war im Bereich Kirchberger Straße und der Einmündung des sogenannten Igelwegs (Mühbach Richtung Kreuzung zur Bundesstraße 31) auf die entsorgten Reifen aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Der Bauhof kümmerte sich um die sachgerechte Entsorgung, der Polizeiposten Immenstaad nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Überlingen

Geparktes Auto gestreift und davongefahren - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat zwischen Montagvormittag und Mittwochabend in der Kleine Bergstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Fiat Ducato gestreift. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Verantwortliche davon. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Unerlaubtes Wendemanöver auf Bundesstraße führt zu Unfall

Glücklicherweise eher glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen gegen 8.45 Uhr auf der Bundesstraße 31n bei Andelshofen ereignet hat. Ein 88 Jahre alter BMW-Lenker war in Richtung Stockach unterwegs und setzte im zweispurigen Bereich unerlaubt zum Wendemanöver an. Er lenkte seinen Wagen von der rechten Fahrspur ein und übersah dabei den auf der linken Spur herannahenden Hyundai. Der 63-Jährige konnte einen Unfall nicht mehr verhindern und prallte wuchtig in die BMW-Seite. Beide Unfallbeteiligten wurden von Rettungsdiensten in eine Klinik gebracht. Der Unfallverursacher kam den bisherigen Erkenntnissen zufolge mit dem Schrecken davon, der Hyundai-Lenker zog sich leichte Verletzungen zu. Am BMW entstand rund 4.000 Euro Sachschaden, am Hyundai dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 35.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine örtliche Umleitung während der Unfallaufnahme wurde eingerichtet. Den 88-Jährigen erwartet wegen des unerlaubten Wendemanövers auf der Kraftfahrstraße eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Seinen Führerschein musste der Mann an die Polizisten abgeben.

Markdorf

Straßenschild umgefahren - Fahrer mutmaßlich nicht Fahrtüchtig

Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen im Bereich Markdorf muss ein 69-jähriger Mann mit einer Anzeige rechnen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann mit seinem Wagen ein Wegweiser-Schild umgefahren hatte und beim Aussteigen unsicher unterwegs war. Bei der Kontrolle durch die Polizei wirkte der 69-Jährige benommen. An seinem Auto entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Zur Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit musste der Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Die Beamten schließen nicht aus, dass eine Medikamentenbeeinflussung unfallursächlich gewesen sein könnte. Der 69-Jährige musste aufgrund seiner gesundheitlichen Beschwerden zur Beobachtung in der Klinik bleiben und seinen Führerschein an die Polizisten abgeben. Dem Mann droht nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Meersburg

Deutlich alkoholisiert am Steuer

Rund 3,2 Promille hatte eine 37-jährige Autofahrerin intus, als sie am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr von der Polizei gestoppt wurde. Weil sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die von-Laßberg-Straße und die Daisendorfer Straße fuhr, lenkte sie die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf sich. Bei der Kontrolle wurden die Beamten schnell auf die Alkoholisierung der 37-Jährigen aufmerksam, die ihren Wagen in der Folge stehen lassen und eine Blutprobe in einer Klinik abgeben musste. Darüber hinaus behielten die Polizisten den Führerschein der Frau sowie den Fahrzeugschlüssel ein. Neben der Trunkenheitsfahrt drohen der 37-Jährigen weitere Konsequenzen: Ihr Wagen war wegen offenbar seit Monaten nicht beglichener Versicherungsrechnungen zur Fahndung ausgeschrieben.

