POL-WAF: Sassenberg. Alkoholisiert gegen geparkten Pkw gefahren

Warendorf (ots) - Am Samstag (17.08.2024, 22.42 Uhr) kam es in Enniger an der Einmündung Ahlener Straße/Neuengraben zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 46-Jährige aus Schwerte beabsichtigte, mit ihrem Pkw von der Ahlener Straße nach links in die Straße Neuengraben in Richtung Enniger abzubiegen. Hierbei kam es zum ...

