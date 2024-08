Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag (17.08.2024, 22.42 Uhr) kam es in Enniger an der Einmündung Ahlener Straße/Neuengraben zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Eine 46-Jährige aus Schwerte beabsichtigte, mit ihrem Pkw von der Ahlener Straße nach links in die Straße Neuengraben in Richtung Enniger abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Pkw-Fahrer aus Everswinkel, der mit seiner ebenfalls in Everswinkel wohnenden 26-jährigen Beifahrerin auf der Ahlener Straße in Richtung Hoetmar fuhr. Der Everswinkler wurde schwer verletzt, seine Beifahrerin wurde leicht verletzt. Beide wurden durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwerterin wurde leicht verletzt, musste aber nicht weiter behandelt werden. Die Ahlener Straße wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

