POL-WAF: Oelde. Brand in Mehrfamilienhaus. Ermittlungen eingeleitet. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 16.08.2024

Warendorf (ots) - Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass ein technischer Defekt in einer Steckdose die Ursache für den Ausbruch eines Brandes in einem Wohnhaus am Ahornweg in Ahlen gewesen ist. Am 13.08.2024, um 23:40 Uhr, wurde der Feuerwehr das Feuer gemeldet. Vor der Feuerwehr eintreffende Polizeikräfte ...

mehr