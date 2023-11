POL-NOM: Zwei E-Bikes gestohlen

Bad Gandersheim (ots) - 37574 Einbeck/ Ahlshausen, Ahlshäuser Teichstraße: Montag, den 13.11.2023 18:00 Uhr - Dienstag, den 14.11.2023 10:45 Uhr. In dem oben genannten Zeitraum kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Ahlshäuser Teichstraße in 37574 Einbeck/ Ahlshausen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen rechtmäßig am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter am linken Außenspiegel und ...

mehr