POL-HS: Polizeibericht Nr. 118 vom 27.04.2024

Wassenberg (ots) - Zwischen dem 23. April (Dienstag), 7 Uhr, und dem 25. April (Donnerstag), 07.30 Uhr, manipulierten Unbekannte in der Straße Am Stadtrain die Schiebetür eines Transportfahrzeugs, um so in das Kfz zu gelangen. Nach ersten Erkenntnissen gingen sie jedoch leer aus. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

