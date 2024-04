POL-HS: Erneuter Einbruch in Büroräume

Erkelenz (ots) - Zwischen dem 24. April (Mittwoch), 16 Uhr, und dem 25. April (Donnerstag), 6 Uhr, hebelten Kraftstoffdiebe auf einem Parkplatz an der B 57 in Fahrtrichtung Rath-Anhoven den Tank eines Lkw auf und stahlen zirka 300 Liter Diesel. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

