POL-PPWP: Altkleidercontainer aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) - Ein 3-jähriges Kind sprang am Montagnachmittag unbeaufsichtigt in das Schwimmerbecken des Warmfreibades, Am Warmfreibad. Nach anfänglichen Schwimmbewegungen geriet das Kind unter Wasser und wurde durch eine namentlich nicht bekannte männliche Person aus diesem gerettet. Durch eine sofortige eingeleitete Reanimation erlangte das Kind das Bewusstsein wieder und wurde zur Beobachtung in ein ...

