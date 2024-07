Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kind in Warmfreibad erfolgreich reanimiert

Kaiserslautern (ots)

Ein 3-jähriges Kind sprang am Montagnachmittag unbeaufsichtigt in das Schwimmerbecken des Warmfreibades, Am Warmfreibad. Nach anfänglichen Schwimmbewegungen geriet das Kind unter Wasser und wurde durch eine namentlich nicht bekannte männliche Person aus diesem gerettet. Durch eine sofortige eingeleitete Reanimation erlangte das Kind das Bewusstsein wieder und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach dem Mann, welcher das Kind aus dem Wasser gezogen hat. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der 0631 369-2150 oder per Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden.|wey

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell