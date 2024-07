Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fuchs verirrt sich in Altenheim

Kaiserslautern (ots)

Einen Anruf der etwas anderen Art erreichte am frühen Sonntagmorgen das Altstadtrevier. Ein Pflegeheim in der Donnersbergstraße hatte über Nacht tierischen Besuch bekommen. Und zwar verirrte sich ein junger Fuchs in das Treppenhaus. Dort lag das Tier seelenruhig und genoss seinen geschützten Schlafplatz. Um den Vierbeiner nicht noch höher in das Haus zu treiben, begaben sich die Beamten mit dem Fahrstuhl nach oben und begannen den "Frechfuchs" langsam nach unten zu scheuchen. Schließlich verließ der Fuchs das Gebäude durch den selben Zugang, durch den er auch hineingekommen war. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell